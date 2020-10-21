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رياضة

بيراميدز لن يغادر المغرب.. سفير مصر في الرباط يتحدث عن نهائي الكونفيدرالية وأزمة الرجاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:42 ص
بيراميدز وحورويا
بيراميدز وحورويا
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حسام الحارتي
وجه أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب، التهنئة لنادي بيراميدز؛ بعد فوزه وتأهله لنهائي الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه. 


وأضاف إبراهيم، في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن نادي بيراميدز لن يغادر المغرب، لحين حلول موعد مواجهة نهضة بركان، يوم الأحد المقبل في نهائي البطولة الكونفدرالية.


وأوضح أن السلطات المغربية قررت خضوع لاعبي الرجاء المغربي لحجر صحي لمدة أسبوع للاطمئنان عليهم عقب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وتابع :"9 إصابات بكورونا في فريق الرجاء البيضاوي حتى الآن ".


وحقق بيراميدز، فوزا غاليا على حوريا الغيني، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، بهدفين نظيفين بأقدام إبراهيم حسن، وعبد الله السعيد.


وتأهل بيراميدز لنهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي تأهل أمس الاثنين بعد إقصاء مواطنه حسنية أغادير بنتيجة 2 - 1.

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