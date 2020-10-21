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توك شو

الروائي نبيل فاروق: اخترت أحمد عز لسلسلة رجل المستحيل.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:26 ص
أحمد عز
أحمد عز
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هاني حسين
كشف الكاتب والروائي نبيل فاروق، كواليس تأليف قصص رجل المستحيل على مدار سنوات طويلة.

وأضاف نبيل فاروق في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الاستمرارية في أي عمل لها تقنية معينة وأهمها عدم السير على نفس الوتيرة.

وتابع نبيل فاروق: "كان من الضروري أن يكون هناك مفاجأة في سير أحداث الروايات كي لا يكون هناك توقع للقادم في الروايات، وتكنيك الكتابة في رجل المستحيل قائم على عنصر المفاجأة".

وأكمل نبيل فاروق: "قمت بتقديم شخصيات كثيرة في روايات رجل المستحيل وكل شخصية كانت متميزة وأصبحت هناك حالة ارتباط بين الشخصيات والقارئ".

وتابع نبيل فاروق: "حصلت على مجموعة صور من ريجيسير للفنان أحمد عز في عام 1999 ولم يكن بطلاً آنذاك على الإطلاق واخترته لـ  رجل المستحيل"، مضيفاً: "محاولات ترجمة رجل المستحيل على الشاشة بدأت منذ عام 1999، واخترت أحمد عز لـ رجل المستحيل،  وتربطني معه علاقة صداقة وكان يأخذ رأيي في عدد من الأفلام وكنت اعتبره مثل ابني".

وأكمل نبيل فاروق: "حضرت تصوير مسلسل العميل 1001 كامل والمخرجة شيرين عادل مخرجة متميزة تعطي روحًا جيدة للعمل".

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