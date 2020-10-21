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توك شو

أخبار التوك شو| موعد سقوط أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة.. وتحذير جديد للمصريين من كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار فيما يلي:

علّق الإعلامي أحمد موسى، على مقطع فيديو لوزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، يدعو فيه عددًا من الإعلاميين إلى الحضور لمقر الوزارة لإجراء حوار معه، اليوم الأربعاء.

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك تحذيرات شديدة اللهجة من هيئة الأرصاد الجوية خلال الثلاث أيام المقبلة، موضحًا ان الجميع عليه توخي الحذر.

قال مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، إن مقترح اقتسام بطولة إفريقيا بين الأهلي والزمالك سيكون صعب التنفيذ لوجود طرف ثالث وهو عدم موافقة الاتحاد الأفريقي.

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر ستكون مضطربة ولكنها لن تكون مثل الاضطرابات التي شاهدناها في مارس الماضي، لافتا إلى أن هناك فرصًا لهطول أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة، وتزيد غزارة الأمطار خلال الأيام المقبلة.

قال  المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه هناك مخاوف واستعدادات لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

علق هشام محمد عبد الله، صاحب المول الذى حدثت فيه واقعة تصوير الفتيات، إن أحد الشباب العاملين بأحد المحال التجارية داخل المول قام بتصوير الفتيات دون علمهن، وعقب شكوى من فتاة تم تفتيش هاتف هذا الشاب وتبين صحة الاتهام وتم تحرير محضر بالواقعة.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن وضع كورونا فى مصر يختلف عن باقى دول العالم، و الوضع مطمئن والدولة مستعدة لمواجهة أى ارتفاعات فى الإصابات.

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن المصريين علي مدار يومي 19 و20-10 بدأوا في عملية التصويت في انتخابات برلمان 2020 وهذا منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لتاريخ تصويت المصريين في الخارج.

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