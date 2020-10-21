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بين الناس

القمامة والتكاتك تتصدر شكاوى سكان التجمع الأول بالقاهرة الجديدة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المهندس مصطفى شعلان، المقيم بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، متضررا من تردى الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة وسط انتشار التكاتك التى تدمر المرور و أكوام القمامة لتى تملاء الشوارع وحولت المنطقة إلى منطقة ملوثة تماما لها تأثير سلبى على صحة السكان. 

ويقول فى رسالته : إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب الروائح الكريهة وانتشار القمامة حتى على أسوار المدرسة الموجودة بالمنطقة، بالإضافة إلى الحيوانات الضالة والحشرات المتواجدة بسبب مخلفات الباعة الجائلين، ناهيك عن الزحام وغلق الطرق الرئيسية من قبل الباعة لفرش بضاعتهم، مضيفًا أن سائقي التكاتك، أخذوا من الشارع موقف عشوائي لهم .
.
وأضاف : تقدمنا بشكاوى عديدة للمسؤولين بالجهاز لكن دون نتيجة .
للتواصل مع الشاكى 
01114050723
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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