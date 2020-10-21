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رياضة

الاتحاد السكندري يخضع لـ مسحة طبية قبل مواجهة المقاولون العرب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:49 ص
حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، المسحة الطبية الخاصة بـ فيروس كورونا قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا الخميس ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وحضر محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى تدريبات فريقه استعدادًا للقاء المقاولون فى دور الثمانية لكأس مصر. 

وطالب مصيلحى لاعبيه بتحقيق الفوز على ذئاب الجبل والتأهل لدور الأربعة فى كأس مصر.

وأوضح "مصيلحى" للاعبين المكاسب التى ستعود عليهم فى حاله تحقيق الفوز.  

وكانت إدارة نادى السكندرى عقدت مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس لتقديم الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن .

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