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توك شو

ناصر الاجتماعي: تحقيق نمو كبير في أرباح البنك خلال السنة المالية الماضية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي
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قسم التوك شو
قال "محمد عشماوي" نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك استطاع تحقيق نمو في السنة المالية التي انتهت في شهر "يونيو" الماضي، في ظل وجود جائحة فيروس كورونا .

وأكد "عشماوي" في مداخلة هاتفية على قناة "news extra"، أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تعرضت مصر لها "فيروس كورونا"، إلا أن التأثير على البنك والأرباح كان على مدار ربع المدة فقط وهي من شهر 3 حتى شهر 6 . 

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ، أنه عمليا، تم تحقيق 1.200 مليار جنيه صافي أرباح خلال العام المالي الماضي .

وأوضح "عشماوي" ، أن أهم ما يُميز بنك "ناصر" أن الأرباح تُعاد تدويرها في نشاط ، حيث إن الأرباح تُضاف إلى رأس المال ، وهذا يزيد من قوة البنك .

وأضاف ، أن الذي جعلنا نُحقق هذه الأرباح، هو انتقاء المشروعات ، وإن المشروعات طويلة الأجل فبتالي لم تُقابلنا أي عوائق مثلما حدث في أماكن أُخرى .

وأوضح ، أن فيروس كورونا على الرغم من عيوبه والحظر التي تعرضنا إليه ، إلا أن له ميزة حيث رفع من قيمة الادخار ، وأن ثقة المصريين تحددت في القطاع المصرفي ، و توجيه الأموال كلها له ، والاعتماد على المعاملات الإلكترونية ، واستخدام ما يُسمي بـ "كارت المُشتريات" ، أيضًا التبرعات حيث كانت 60% أونلاين ، و 40% نقدي بعد ما كانت قبل فيروس"كورونا" 20% أونلاين و 80% نقدي ، أي حدث تغيير كبير جدًا في المُدخرات والتعاملات الإلكترونية بصفة عامة .

وأشار "عشماوي" ‘ إلى أن دورهم كأفراد بنك هو تعظيم هذا التغيير الذي حدث والحفاظ عليه ، والدفع به إلى مرحلة أُخرى .

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