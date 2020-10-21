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محافظات

تأجيل انتخابات النظام الفردي بدائرة ديرمواس جنوب المنيا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:25 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين، بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة، ومقرها مركز ديرمواس جنوب المنيا، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردى لتلك الدائرة؛ لحين تحديد موعد آخر، على أن تجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة فى موعدها يومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر الجاري.

واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات، الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر الجاري وحيثياته. 

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وأصدرت القرار رقم 73 لسنة 2020 وتضمنت مادته الأولى إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين محمد فى الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 على المقعد الفردي عن الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس جنوب المنيا برقم "4" برمز ساعة اليد، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى دعوى البطلان الأصلية رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر وذلك على النحو الوارد بالقائمة النهائية لإعلان أسماء المرشحين عن تلك الدائرة.

وأشارت المادة الثانية من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات إرجاء تنفيذ باقى الإجراءات والمواعيد لانتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس على المقعد الفردي داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لحين صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنظم لذلك على أن تجري انتخابات القائمة في موعدها المحدد سلفا. 

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