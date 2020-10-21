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رياضة

مجدي عبدالغني: دعمي لـ محمود طاهر سبب أزمتي مع الإدارة الحالية للأهلي.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:13 ص
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
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محمد رشاد
قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن دعمه لمحمود طاهر فى انتخابات الأهلى الأخيرة، كانت السبب فى الفجوة التى بينه وبين الإدارة الحالية برئاسة محمود الخطيب.

وأضاف مجدي عبدالغني، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" مشكلتى الرئيسية هى إعلاني عن دعم محمود طاهر فى انتخابات الأهلى الأخيرة، وتعرضت للهجوم بسبب ذلك، و"طاهر" عمل فى الأهلى ما كنت أتمنى عمله ولذلك قمت بدعمه".

وتابع :" لا أرغب في التعيين بالاهلي، ولا أتقاضى مقابل ولا تقاضيت ولا سوف أتقاضى ولا أسعى لمنصب، ليس لى خلافات مع الأهلى ومسئوليه، ولا أهاجم أحد لأغراض شخصية، ولست أبحث عن مناصب داخل النادي ،و لساني يتقطع قبل ما أهاجم الأهلي، ولا أفكر في خوض انتخابات الأهلي مرة أخرى".

وواصل : "طول عمري رد فعل وليس فعل"، وحينما قالوا أنني أخذت قمصان المنتخب عندما كنت باتحاد الكرة انتظرت المؤتمر الصحفي بعد كأس العالم وتحدثت، عندما رأيت شخصاً يهاجمني وليس له صفة، فمن العيب أن يتحدث "عيل" يقول نجم المريخ والمقاولون، وهذا ليس عيبه ولكن عيب من صمت على ما فعله".

وأتم قائلا : "كان من المفترض أن يتم ايقاف مقدم البرامج الذي هاجمني في قناة الأهلي لأن ماحدث لا يليق، ولا اعلم كيف تجاهل رئيس الأهلي ومجلس إدارته ما قيل على مجدي عبد الغني، داخل قناة النادي، ومصطفى يونس هاجم الخطيب وحسن حمدي مرارا وتكرارا، ولم يتخذ مجلس الإدارة أي موقف ضده!".

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