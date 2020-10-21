في ذكرى ميلاده.. لماذا رفض حسن الأسمر دخول نجله مجال الغناء

يوافق اليوم الأربعاء، 21 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن الأسمر، أحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية، والذي رحل بسبب أزمة قلبية حادة، وأطلق عليه مجموعه من الألقاب أبرزها " أمير الأغنية الشعبية"، "ابن النيل" و ترك "حسن" باقة من أغانيه لتظل في أذهان الجمهور أبرزها أغنية "كتاب حياتي يا عين" من خلال هذا التقرير تعرف على سر غضبه من ابنه.
ولد حسن الأسمر عام 1959 في محافظة "قنا" وبدأ مشواره الفني في أوائل الثمانينيات واستطاع أن يكون من أهم المطربين الشعبيين في الشارع المصري لصوته الجميل، و برع حسن الأسمر في أغاني "المواويل" و شارك في العديد من الأفلام و المسرحيات أبرزها فيلم "بوابة إبليس" تم عرضه في عام 1993 و مسرحية "حمري جمبري".
وقال هاني الأسمر، ابن الفنان الراحل حسن الأسمر، في لقاء تلفزيوني له: "إن والده رفض تمامًا أن يدخله مجال الفن ولكنه أصر علي ذلك وكان يحفظ أغاني أبيه سرًا حتي فاجأ أبيه يوم عيد ميلاده وغنى أمام أبيه وأصدقائه اغنية "كتاب حياتي" وأعجب به الجميع".
يُذكر أن حسن الأسمر توفي في عام 2011 في مستشفى "كليوباترا" بمصر الجديدة.