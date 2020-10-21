في ذكرى ميلاده.. لماذا رفض حسن الأسمر دخول نجله مجال الغناء

يوافق اليوم الأربعاء، 21 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن الأسمر، أحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية، والذي رحل بسبب أزمة قلبية حادة، وأطلق عليه مجموعه من الألقاب أبرزها " أمير الأغنية الشعبية"، "ابن النيل" و ترك "حسن" باقة من أغانيه لتظل في أذهان الجمهور أبرزها أغنية "كتاب حياتي يا عين" من خلال هذا التقرير تعرف على سر غضبه من ابنه.



