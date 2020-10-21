آراء الجماهير في أنسب لاعب لقيادة هجوم المنتخب الفترة المقبلة.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" آراء بعض المشجعين حول من يستحق الانضمام للمنتخب بين ثنائي الأهلى والزمالك، ومن يستحق الانضمام للفريق الأول للمنتخب.





في البداية قال أحمد إبراهيم، إن مروان محسن من أفضل اللاعبين المهاجمين الموجودين في الدوري المصري، على الرغم من تدهور مستواه في الفترة الحالية إلا انه يحتاج للدعم من الجمهور، لإمكانية عودته لمستواه الطبيعي ، ومروان من اللاعبين الذين يستطيعون العودة مرة أخرى لفورمته ومستواه بما يملكه من خبرات، لكن يجب عليه عدم التأثر بالانتقادات التي يوجهها له بعض الجماهير، أو الاستماع إليها؛ لأنها تؤثر على مستوى اللاعب داخل الملعب، لكن في المجمل مروان محسن هو أفضل مهاجم لقيادة هجوم المنتخب في الوقت الحالي.





وأضاف محمود عبد القادر أن مصطفى محمد هو الأنسب للدفع به في مباريات المنتخب المصري ، بما يتمتع به من مهارة وسرعة كبيرة ، إضافة إلى صغر سنه وقدرته على المراوغة والحفاظ على الكرة تحت ضغط وتشكيل خطورة على الفرق المنافسة ، مما يؤهله لقيادة خط هجوم المنتخب الوطني في المباريات القادمة ، أما مروان محسن فعلى الرغم من امتلاكه الخبرات إلا أنه يحتاج للتركيز والالتزام بالتدريبات البدنية خلال هذه الفترة ، للرجوع إلى مستواه مرة أخرى .





وأوضح كريم عبد الله أنه على الرغم من كونه أحد مشجعي النادي الاهلي إلا أنه يرى أن مصطفي محمد هو الأفضل ويستحق الانضمام للمنتخب بما يقدمه من أداء متميز في الآونة الأخيرة ، كما أنه يتمتع بقوة جسدية كبيرة ومهارات في التسديد على المرمى ، إضافة إلى ثقته بنفسه على أرض الملعب ، على عكس مروان محسن الذي تأثر أداؤه وثقته بنفسه خاصة في الفترة الأخيرة بعد انتقاد العديد من الجماهير له .









وأشار عبد الرحمن على إلى أن مروان محسن ، يعد الخيار الأفضل في قيادة هجوم المنتخب نظرا لخبرته السابقة معه ، لكن يجب عليه أن يعمل على معالجة بعض نقاط ضعفه ، وأن يكون هناك ثقة بنفسه وعدم التأثر بانتقادات الجماهير ، فكل لاعب يواجه انتقادات ، كما يجب أن يؤهل نفسه بدنيا بشكل أفضل من الحالي وأن يعمل على زيادة سرعته ليمثل خطورة أكبر على مرمى الفريق المنافس .

ُيعد مركز المهاجم، من أهم المراكز في فرق كرة القدم، فهو يمثل الشاغل الأكبر للجهاز الفني بالمنتخب المصري لكرة القدم في الآونة الأخيرة، وتُعقد الكثير من المقارنات بين اللاعبين في هذا المركز، بين مهاجم الأهلي مروان محسن، وقناص الزمالك مصطفى محمد؛ لذلك