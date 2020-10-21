بعد صعود بيراميدز لـ نهائي الكونفيدرالية.. هاشتاج #عبد_الله_السعيد يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #عبد_الله_السعيد ؛ بعد إحرازه هدفا رائعا لفريقه بيراميدز، في شباك فريق حوريا الغيني.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:
"عبدالله السعيد لعييييب كبييير اوووي" و "عبدالله السعيد خياااااااااااااااااااال"
وقال آخرون "لسه في حد عنده شك ان عبدالله السعيد لعيب تقيل وكمان احسن لاعب ف مصر حاليا ؟" و"مبروك لنادي بيراميدز الشقيق الصعود لنهائي الكونفدرالية، وان شاء الله يتوج بالبطولة وهدف عالمي من عبدالله السعيد".
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وأضاف آخرون" عبد الله لعيب كبير واخلاق #عبدالله_السعيد" و" عبد الله تاريخ عبد الله قدم للاسماعيلى وللاهلى ولبيرميدز ولمنتخب مصر ولسه هيقدم كتير انا اهلاوى وبحب عبد الله جدًا #عبدالله_السعيد".