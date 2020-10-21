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رياضة

بعد صعود بيراميدز لـ نهائي الكونفيدرالية.. هاشتاج #عبد_الله_السعيد يتصدر تويتر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #عبد_الله_السعيد ؛ بعد إحرازه هدفا رائعا لفريقه بيراميدز، في شباك فريق حوريا ال‏غيني.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:
 "‏عبدالله السعيد لعييييب كبييير اوووي" و "‏عبدالله السعيد خياااااااااااااااااااال"

وقال آخرون "‏لسه في حد عنده شك ان عبدالله السعيد لعيب تقيل وكمان احسن لاعب ف مصر حاليا ؟" و"‏مبروك لنادي بيراميدز الشقيق الصعود لنهائي الكونفدرالية، وان شاء الله يتوج بالبطولة وهدف عالمي من عبدالله السعيد".

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وأضاف آخرون" عبد الله لعيب كبير واخلاق ‎#عبدالله_السعيد" و" ‏عبد الله تاريخ عبد الله قدم للاسماعيلى وللاهلى ولبيرميدز ولمنتخب مصر ولسه هيقدم كتير انا اهلاوى وبحب عبد الله جدًا ‎#عبدالله_السعيد".

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