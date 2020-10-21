أهالي شارع ههيا بـ كامب شيزار بالإسكندرية يشكون من تراكم القمامة

أرسل المواطن عبدالله بسيونى، شكوى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة فى شارع ههيا كامب شيزار ثانى نمرة من البحر.





ويقول فى رسالته: إن السكان يعانون من وجود القمامة تراكمت خلال سنين عديدة وسط غياب أى دور من مسئولى وزارة البيئة بمحافظة الإسكندرية، ما أدى إلى انتشار الأمراض الصدرية نتيجة حرق القمامة وكذلك انتشار الناموس والفئران والقوارض والثعابين و انتشار النباشين بالمنطقة وتشويه المنظر الجمالى.





للتواصل مع القارئ

01222953715





اقرأ أيضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



