بـ صور على إنستجرام.. سيد معوض يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل سيد معوض مساعد مدرب منتخب مصر، بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر سيد معوض عبر حسابه بإنستجرام مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد حبيبتي"





يذكر أن سيد معوض لعب للنادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى لدى عودته من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.





وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.



