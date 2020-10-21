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أخبار البلد

أمطار غزيرة ورعدية .. بيان تفصيلي عن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:28 ص
امطار غزيرة
امطار غزيرة
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اخبار البلد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشرقية، حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوبه الصعيد أما الرياح تكون معتدلة والأمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر. 

ويتوقع الخبراء أيضا، أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، فيما يكون لطيفا على السواحل الشرقية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وعن احتمال سقوط الأمطار، توقع الخبراء أن تكون غزيرة رعدية على مناطق "السلوم – سيوة – مطروح"، أما على الاسكندرية فتكون خفيفة إلى متوسطة، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق مابين محافظتي البحيرة وكفرالشيخ.
 
 وفيما يلى بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على المحافظات:
القاهرة ------ الصغرى 21 والعظمى 31
- الإسكندرية --- الصغرى 21 والعظمى 28
مطروح ---- الصغرى 19 والعظمى 24
السلوم ----- الصغرى 18 والعظمى 23
بورسعيد ---- الصغرى 25 والعظمى 29
دمياط ----- الصغرى 24 والعظمى 28
- الاسماعيلية --- الصغرى 18 والعظمى 31
السويس ----- الصغرى 20 والعظمى 32
العريش ----- الصغرى 20 والعظمى 30
- شرم الشيخ ---- الصغرى 25 والعظمى 33
الفيوم ------- الصغرى 20 والعظمى 34
- بنى سويف ---- الصغرى 20 والعظمى 34
المنيا -------- الصغرى 21 والعظمى 35
أسيوط ------- الصغرى 19 والعظمى 36
سوهاج ------- الصغرى 20 والعظمى 37
قنا ---------- الصغرى 21 والعظمى 37
الأقصر ------- الصغرى 22 والعظمى 39
أسوان -------- الصغرى 24 والعظمى 39
الوادى الجديد ---- الصغرى 23 والعظمى 39
 

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