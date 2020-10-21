AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وليد صلاح الدين: مباراة الزمالك والرجاء ستكون أصعب من الأهلي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أكد وليد صلاح الدين، نجم النادى الأهلى السابق، أن مهمة الزمالك فى التأهل إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا؛ ستكون أصعب من الأهلى.

وقال وليد صلاح فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة": مستحيل أربع فرق يصلون إلى المربع الذهبى تقلل من أحد منهم، ولكن هناك عوامل مثل الإجهاد والاصابات، تؤثر على المستوى الفنى، لا يوجد ثبات فى كرة القدم بشكل مستمر.

أضاف: مباراة الزمالك والرجاء ستكون أصعب من الأهلى والوداد، خاصة إذا استعاد الرجاء 8 لاعبين مصابين بكورونا، فى حالة تأجيل المباراة، ولكن الزمالك يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة، ويجب أن ينتبهوا لسرعات الرجاء.

واختتم: بيراميدز "ضرب غُطس" منذ فترة طويلة وكأداء فنى ليسوا فى المستوى ولكنهم فازوا فى النهاية، هناك علامة استفهام على مشاركة عبد الله السعيد طوال المباراة، خاصة أنه وصل إلى 36 سنة ويكفيه المشاركة فى جزء من الشوط لصناعة الفارق وليس بالضرورة أن يشارك فى كل المباراة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي والزمالك.. أرقام وليد سليمان أمام الأبيض تثير قلق مرتضى منصور بـ خاتم مسحور

منافس الأهلي.. الوداد المغربي: لم نطلب تأجيل موقعة دوري الأبطال والأحمر يفقد الثقة

الكاف يلعب بالنار.. تقارير: جاساما حكما لمباراة الأهلى والوداد وتيسيما للزمالك والرجاء

تعادل سلبي ينهي ديربي المغرب بين الوداد والرجاء

صفقة الأهلي المنتظرة| شاهد كل ما قدمه بدر بانون في ديربي الرجاء والوداد

بعد إصابة ساسي بكورونا.. موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بأبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

بيراميدز يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه بالفوز على حوريا 2 - 0

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن الراحل حسن الأسمر

صلاة الأوابين يغفل عنها الكثير.. تعرف على وقتها وفضلها وعدد ركعاتها

السعودية الأولى عربياً في أبحاث كورونا

كادت تقتلها.. متعافية تكشف مفاجأة عن إصابتها الثانية بـ كورونا.. فيديو وصور

غدا إجازة بسبب الأمطار.. تامر أمين يكشف الحقيقة.. فيديو

AdvertisementS

الكاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء بدوري أبطال أفريقيا

خالد الغندور يهاجم أبوتريكة: عمل حاجات في الملعب تخالف ما يُظهره من تديُّن

الزمالك يوافق على تأجيل مباراة الرجاء في دوري الأبطال

مرتضى منصور: بدأنا في إنشاء استاد الزمالك.. ولدينا 35 مليون جنيه في خزينة النادي

أول تعليق من عبد الله السعيد بعد هدفه العالمي فى شباك حوريا بالكونفيدرالية

محدش هيقف معاك.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم مرتضى منصور بسبب تأجيل مباراة الرجاء

رسالة تحذير من الوداد لـ الأهلي قبل لقاء الإياب بدوري أبطال إفريقيا

مش لازم تاخد اللقطة.. جماهير الزمالك تهاجم مرتضى منصور لموافقته على تأجيل لقاء الرجاء

وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الرجاء للقاهرة قبل الثلاثاء المقبل

موعد نهائي الكونفيدرالية بين بيراميدز ونهضة بركان

مرتضى منصور: لا مانع من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. ومبادرة خيرية مع الأهلي في حب مصر

خاص| اجتماع عاجل في الكاف لحسم تأجيل مباراة الرجاء والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقن الأصحاء بالفيروس.. أول دولة أوروبية تتعمد إصابة البشر بـ كورونا

صدمة بعد فحص جثتها.. وفاة امرأة تثير الذعر على متن طائرة

كادت تقتلها.. متعافية تكشف مفاجأة عن إصابتها الثانية بـ كورونا.. فيديو وصور