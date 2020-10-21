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حوادث

بينهم 4 طالبات.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:29 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
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أنغام الجنايني
أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأحد أعمدة الإنارة بشارع عام بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أخميم مفاده وقوع حادث تصادم "ميكروباص" بأحد أعمدة الإنارة، ما نتج عنه إصابة كل من: "رزق. ج. ع"، 41 عامًا، سائق، و"حبيبة. ا. ا"، 17 عامًا، طالبة، و"صفي. ش. خ"، 70 عامًا، بالمعاش، و"احمد. ع. ع"، 46 عامًا، عامل، و"ايمان. ح. م"، 17 عامًا، طالبة، "سماء. م. ا"، 17 عامًا، طالبة، "سلمى. س. هـ"، 15 عامًا، طالبة، "أسامة. ن. ب"، 23 عامًا، عامل، "محمد. ح. م"، 35 عامًا، جزار، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

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وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المُصاب الأول اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة في أحد الشوارع العامة بمركز أخميم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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