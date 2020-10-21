ضبط مدير مصنع حلويات يستخدم سلعاً مجهولة المصدر في سوهاج

تمكّنت ضباط مباحث التموين في سوهاج ، من ضبط مدير مسئول مصنع حلويات لحيازته سلعًا مجهولة المصدر في عملية التصنيع وحيازة حلوى منتهية الصلاحية، بدائرة قسم أول.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول، يُفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بالمديرية من ضبط "أحمد. م. خ"، 38 عامًا، مدير مسؤول مصنع حلويات، ويقيم بدائرة المركز، وبحوزته سلع مجهولة المصدر في عملية تصنيع الحلوى، وحيازة 290 كجم من الحلويات المختلفة منتهية الصلاحية، و2240 قرص سمسمية وفولية وحمصية ومشبك وهريسة وآيس كريم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما ضُبط 750 كجم دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.





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