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حوادث

ضبط مدير مصنع حلويات يستخدم سلعاً مجهولة المصدر في سوهاج

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
مديرية تموين سوهاج
مديرية تموين سوهاج
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أنغام الجنايني
تمكّنت ضباط مباحث التموين في سوهاج، من ضبط مدير مسئول مصنع حلويات لحيازته سلعًا مجهولة المصدر في عملية التصنيع وحيازة حلوى منتهية الصلاحية، بدائرة قسم أول.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول، يُفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بالمديرية من ضبط "أحمد. م. خ"، 38 عامًا، مدير مسؤول مصنع حلويات، ويقيم بدائرة المركز، وبحوزته سلع مجهولة المصدر في عملية تصنيع الحلوى، وحيازة 290 كجم من الحلويات المختلفة منتهية الصلاحية، و2240 قرص سمسمية وفولية وحمصية ومشبك وهريسة وآيس كريم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما ضُبط 750 كجم دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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كما حررت حملة تموينية بمحافظة سوهاج، 56 قضية تموينية تضمن "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية".

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