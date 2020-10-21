AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسني وأمينة وحمادة هلال يحيون زفاف ابنة سليمان عيد .. صور

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
فرح بنت سليمان عيد
فرح بنت سليمان عيد
Advertisements
محمد زاهر
شارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في الاحتفال بعقد قران وزفاف "سلمي" ابنة الفنان الكوميدى سليمان عيد على أحمد جمال، وذلك داخل إحدى قاعات الحفلات بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان ضمن الحضور شريف منير وحرمه  ، هاني رمزي ، فتوح أحمد، شريف باهر، خالد سرحان، حسان داغر، طاهر أبو ليلة، طارق علام ، علي ربيع، أوس أوس و مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن و الشيف علاء الشربيني و محمد امام.صلاح عبد الله  أحمد فهمى وكريم عفيفى محمد انور و محمد عبد الرحمن  ، محمد لطفي، كريم محمود عبد العزيز، محمود شرقاوى، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، حمدى الميرغني، هاني رمزى، رامي إمام والمخرج أحمد نور، محمد على رزق .. وغيرهم ممن شاركوا العروسين وصلات الغناء والرقص التي أشعلها تامر حسني وحمادة هلال وأمينة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجوم مسرح مصر يهنئون علي ربيع وأوس أوس على مسرحية صباحية مباركة

بعد فقدان رضيعه.. كيف تغلب أوس أوس على أحزانه.. شاهد

زفاف شقيق مصطفى بسيط وأخت خاطر بحضور فناني مسرح مصر

تامر حسني يشعل زفاف ياسر الحريري في الساحل بدويتو اختراع مع محمود العسيلي.. صور

كريم سامي مخرج مسرحية حزلقوم يكشف كواليس العمل مع أحمد مكي

ننشر أسماء مرشحي اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب في المنوفية

ترشيحاتنا

مصارعة روماني.. تفاصيل مشاجرة بين مدير مدرسة وولي أمر.. فيديو

الكاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء بدوري أبطال أفريقيا

بمكياج بسيط.. جنا عمرو دياب تثير الجدل رفقة صديقها

مرتضى منصور: بدأنا في إنشاء استاد الزمالك.. ولدينا 35 مليون جنيه في خزينة النادي

وليد صلاح الدين: مباراة الزمالك والرجاء ستكون أصعب من الأهلي

السودان يكشف لأول مرة عن مصدر الأموال المدفوعة لأمريكا لرفع اسمه من لائحة الإرهاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بثروة 4 تريليونات دولار.. الصين تتفوق على أمريكا في عدد الأثرياء

مرسيدس تؤجل طرح الأسطورة mercedes eqc وتطرح mercedes s class الكهربائية.. صور

حقن الأصحاء بالفيروس.. أول دولة أوروبية تتعمد إصابة البشر بـ كورونا