تامر حسني وأمينة وحمادة هلال يحيون زفاف ابنة سليمان عيد .. صور

شارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في الاحتفال بعقد قران وزفاف "سلمي" ابنة الفنان الكوميدى سليمان عيد على أحمد جمال، وذلك داخل إحدى قاعات الحفلات بمدينة السادس من أكتوبر.



