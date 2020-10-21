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فن

«بالبنط العريض» لحسين الجسمي تتخطى الـ 215 مليون مشاهدة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:33 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
حققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي 215 مليوناً و288 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي. 

وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".

الأغنية من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

فيما حققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 16 مليونا و500 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو. 

أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن. 

وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس  .. في حُب يمحي حُب  .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح  واتطمن .. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن". 

وعرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية. 

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