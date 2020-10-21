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رياضة

قبل قمة الليلة.. تاريخ مواجهات ليفربول مع أياكس أمستردام

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يحل فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على أياكس الهولندي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نعرض تاريخ مواجهات ليفربول وأياكس أمستردام الهولندي:

التقى الفريقان في 4 مناسبات فقط، 2 منها رسمية، في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لعام 1966، وفاز أياكس في مباراة الذهاب بنتيجة 5-1، وتعادل الفريقان إيابا بنتيجة 2-2.

وخاص الفريقان مباراتين، ضمن بطولة أمستردام الدولية الودية، الأولى عام 2001، والثانية 2003.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل شبكة قنوات BeIN Sports- صاحبة الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل دوري أبطال أوروبا- مباراة ليفربول، على القناة رقم 1.

واحتفل النجم المصرى محمد صلاح بوصوله الى 100 هدف مع نادى ليفربول.

ونشر صلاح فيديو له ووجه رسالة الى الجمهور وزملائه فى الفريق من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

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