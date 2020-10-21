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أخبار العالم

كارثة إنسانية.. جماعة مسلحة تحاصر قرية وسط مالي منذ أكثر من 7 أيام

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:16 ص
جماعة مسلحة تحاصر
جماعة مسلحة تحاصر قرية وسط مالي منذ أكثر من أسبوع
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قسم الخارجي
تفرض جماعة مسلحة منذ أكثر من أسبوع، حصارا على قرية وسط مالي، حسبما أكدت مصادر محلية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن سكان قرية فاروجو قرب مدينة نيونو وسط مالي، لا يستطيعون الذهاب إلى أراضيهم ومزارعهم، أو حتى التنقل بين منطقة وأخرى لشراء الاحتياجات الأساسية.

وذكرت الأنباء الألمانية نقلا عن مصادرها، أن الحصار المفروض؛ أدى إلى نقص حاد في مخزون الغذاء والمنتجات الأساسية والأدوية بالقرية.

وأوضحت المصادر أن المسلحين استولوا على آلاف الماشية المملوكة لسكان القرية.

وبعد فشل الجيش المالي في اقتحام القرية برًّا، قرر إسقاط الطعام من الجو عبر الطائرات، لسكان القرية، الذي يبلغ عددهم نحو 2000.

وبحسب الوكالة، فإن هناك مفاوضات جارية لفك الحصار عن القرية الواقعة وسط مالي.

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