تقدّم الشيف غادة التلي وجبة مفضلة ومحببة لدي الجميع وبالأخص الأطفال، وهي طريقة عمل كورن دوج بمذاق لا يقاوم ومحبب لدى الأطفال.
* 10 قطع سوسيس
* كوب دقيق ذرة
* كوب دقيق أبيض
* 4 ملاعق صغيرة بيكنج باودر
* ملح وفلفل
* 2 ملعقة كبيرة سكر
* بيض
* 1 وثلاثة أرباع كوب لبن
* أعواد خشبية
* زيت للقلي
* كاتشب
* مايونيز
* مسطردة
طريقة عمل كورن دوج
* يخلط دقيق الذرة مع الدقيق الأبيض والبيكينج باودر والملح والفلفل والسكر والبيضة واللبن
* يوضع السوسيس في الأعواد الخشبية
* ثم يغطى بالخليط
* ويقلى في زيت قلي ساخن
* ويقدم ساخنا مع الكاتشب والمايونيز والمستردة