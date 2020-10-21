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مرأة

طريقة عمل كورن دوج

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:06 ص
كورن دوج
كورن دوج
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أسماء عبد الحفيظ

تقدّم الشيف غادة التلي وجبة مفضلة ومحببة لدي الجميع وبالأخص الأطفال، وهي طريقة عمل كورن دوج بمذاق لا يقاوم ومحبب لدى الأطفال. 

* 10 قطع سوسيس
* كوب دقيق ذرة
* كوب دقيق أبيض
* 4 ملاعق صغيرة بيكنج باودر
* ملح وفلفل
* 2 ملعقة كبيرة سكر
* بيض
* 1 وثلاثة أرباع كوب لبن
* أعواد خشبية
* زيت للقلي
* كاتشب
* مايونيز
* مسطردة

طريقة عمل كورن دوج

* يخلط دقيق الذرة مع الدقيق الأبيض والبيكينج باودر والملح والفلفل والسكر والبيضة واللبن
* يوضع السوسيس في الأعواد الخشبية
* ثم يغطى بالخليط
* ويقلى في زيت قلي ساخن
* ويقدم ساخنا مع الكاتشب والمايونيز والمستردة

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