تقدّم الشيف غادة التلي وجبة مفضلة ومحببة لدي الجميع وبالأخص الأطفال، وهي طريقة عمل كورن دوج بمذاق لا يقاوم ومحبب لدى الأطفال.

* 10 قطع سوسيس

* كوب دقيق ذرة

* كوب دقيق أبيض

* 4 ملاعق صغيرة بيكنج باودر

* ملح وفلفل

* 2 ملعقة كبيرة سكر

* بيض

* 1 وثلاثة أرباع كوب لبن

* أعواد خشبية

* زيت للقلي

* كاتشب

* مايونيز

* مسطردة

طريقة عمل كورن دوج

* يخلط دقيق الذرة مع الدقيق الأبيض والبيكينج باودر والملح والفلفل والسكر والبيضة واللبن

* يوضع السوسيس في الأعواد الخشبية

* ثم يغطى بالخليط

* ويقلى في زيت قلي ساخن