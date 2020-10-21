عبدالله بن زايد وبومبيو يطلقان الحوار الاستراتيجي الإماراتي الأمريكي.. والمسماري يدعو لـ حوار ليبي خالص دون مشاركة الإخوان.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

- توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال زيارة وفد إماراتي إلى إسرائيل

- الجيش الليبي يدعو إلى حل ليبي خالص





اهتمت الصحف الإماراتية، الصادرة صباح الأربعاء، بتوقيع إسرائيل والإمارات اتفاقيات الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة، والإجراءات الدولية لمكافحة وباء كورونا.





وأبرزت صحف الإمارات اليومية توقيع وفد إماراتي لدى زيارته تل أبيب عددًا من الاتفاقيات لدعم التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة والخدمات المصرفية والتكنولوجيا بين الدولتين.





وجاءت زيارة الوفد الإماراتي عقب اتفاق السلام التاريخي بين الإمارات وإسرائيل بدعم الولايات المتحدة، حيث تعهدت الدول الثلاث ببدء عهد جديد من المشاركة متعددة الأطراف بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة.





وخلال الزيارة، بحث الطرفان سبل الارتقاء بالعلاقات بين الدولتين في عدد من المجالات الرئيسية، كما شملت الاتفاقات الموقعة "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، اتفاق خدمات النقل الجوي، اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة".





وإضافة إلى ذلك وقع البلدان مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات تحسين وتطوير العلوم والتكنولوجيا، وأخرى حول التعاون الاقتصادي المشترك، وأيضا إعلان نوايا بشأن إقامة التعاون في مجال الخدمات المالية.





من جهتها، اهتمت صحيفة "البيان" بالأوضاع في ليبيا، ونقلت عن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قوله إن جاح أي حوار حول ليبيا يجب أن يكون في الأراضي الليبية دون غير، وبمشاركة الفرقاء الليبيين دون تعدد الأطراف المشاركة بما يسهم في توحيد مبادرات السلام بمبادرة واحدة.





وأضاف المسماري، في تصريحات لصحيفة البيان "نحن لنا قدرات على إنجاح الحوار بشرط عدم مشاركة الإخوان في أي حوار".





وأوضح المسؤول الليبي أن المبادرات تعددت لكن الحل يجب أن يكون ليبيًا خالصًا بمشاركة الأمم المتحدة التي تسهر على تطبيق توصيات الحوار والعمل على تنفيذها، مشيرًا إلى أن تركيا تسعى إلى إفشال حوار جنيف مثلما سعت إلى إجهاض أي محاولة للمصالحة بين الليبيين.





وتابع "حان الوقت للوقوف ضد هذه المؤامرات الأجنبية بسواعد ليبية، من خلال العمل على عقد حوار داخلي شامل في ليبيا بمشاركة كل الأطراف باستثناء الإخوان وتوحيد مبادرات السلام والخروج بقرارات تنهي كليًا التدخلات التركية في ليبيا وتنسف أي مخطط لضرب الوحدة الوطنية ونهب الثروات تحت مزاعم الاتفاقية الأمنية".





وعربيا، اهتمت الصحف بدعوة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.





وأضاف في كلمة أمام البرلمان الكويتي "أثبتت وحدتنا الوطنية على مر السنين أنها بحق سلاحنا الأقوى في مواجهة التحديات والأخطار والأزمات".





وتابع أمير الكويت في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي لمجلس الأمة "نؤكد استمرارنا على نهج الأمير الراحل... ونؤكد التزامنا بالديمقراطية والدستور ودولة القانون".





وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق، على مشروع مرسوم لإجراء الانتخابات البرلمانية في الخامس من ديسمبر، غير أنه يتعين موافقة الأمير على ذلك.





ودوليا، أبرزت الصحف إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض قيود أكثر صرامة على منطقة مانشستر الكبرى، بعد انهيار المحادثات بشأن الدعم المالي خلال فترة الإغلاق.





وقال جونسون إنه تم تقديم "دعم سخي" وأن مانشستر الكبرى ستخضع لقيود من المستوى 3 اعتبارا من يوم الجمعة.





وتوقفت المحادثات بين جونسون وعمدة المنطقة آندي بورنهام، الذي دعا الحكومة البريطانية إلى تقديم المزيد من الدعم لأشد الناس فقرا الذين سيتضررون بشدة من الإجراءات التقييدية الإضافية.





يأتي ذلك وسط تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة التي يخضع نصفها الشمالي للمستوى المتوسط من القيود.





وأوضح جونسون أن الخطوة الأخيرة من المقرر أن يوافق عليها البرلمان غدا الخميس، قبل أن يتم فرضها بعد منتصف ليل الجمعة.





ومحليا، أبرزت الصحف إطلاق الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الأمريكي، حيث أشاد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بالمسيرة التاريخية الناجحة للعلاقات الثنائية التي تجمع بلاده بالولايات المتحدة.





وقال بن زايد في كلمة خلال إطلاقه رفقة نظيره الأمريكي مايك بومبيو أعمال الحوار الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية "لقد عملت حكومة دولة الإمارات والإدارة الأميركية سويًا عبر سنوات عديدة من أجل هذه الغاية".





وأشار إلى أنه لولا إصرار إدارة الرئيس دونالد ترامب والمسؤولين الأميركيين وتفانيهم من أجل تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات بصفة خاصة والعلاقات مع المنطقة ككل، لما خطونا هذه الخطوات نحو السلام والازدهار.





وتابع "تشرفت، منذ وقت ليس بالبعيد، بالاحتفال بتوقيع الاتفاق الإبراهيمي - معاهدة السلام - في البيت الأبيض مع الجانب الإسرائيلي. واليوم، نشهد علامة فارقة أخرى في العلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ممثلة في زيارة الوفد الإماراتي إلى دولة إسرائيل اليوم".



