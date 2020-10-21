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أخبار العالم

الولايات المتحدة تدعو إلى معالجة جذور أسباب العنف في منطقة الساحل الأفريقي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:26 ص
بيتر فام المبعوث
بيتر فام المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الساحل الأفريقي
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أ ش أ
أكد بيتر فام المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الساحل الأفريقي ضرورة معالجة جذور أسباب العنف وعدم الاستقرار في تلك المنطقة بالقارة السمراء.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ذلك جاء خلال مشاركة فام في المائدة المستديرة لمنطقة الساحل الوسطى ، حيث استضافت الحدث كل من الدانمارك وألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالإضافة إلى جيني ماكيجي المديرة المساعدة للإغاثة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وريتشارد أولبرايت نائب مساعد الوزير لمكتب وزارة الخارجية للسكان واللاجئين والهجرة لمناقشة الاستجابة لجائحة كورونا في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وأضافت أورتاجوس أن المسئول الأمريكي شدد على التزام بلاده بتحسين الظروف الأمنية على الأرض للمتضررين من النزاع وعمال الإغاثة الذين يسعون للتخفيف من معاناتهم، كما دعا الحكومات في المنطقة إلى التركيز على حماية المدنيين وضمان العدالة والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

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