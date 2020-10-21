تعرف على أسعار الذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

واستقر الجرام من عيار 22 عند 870 جنيها.





وبلغ عيار 18 سجل اليوم 711 جنيها.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6640 جنيها.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.



