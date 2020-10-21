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تعرف على أسعار الذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الأربعاء 21 - 10-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

وننشر أسعار الذهب اليوم في مستهل تعاملات اليوم على النحو التالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها للجرام.

وبلغ عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 949 جنيها.

واستقر الجرام من عيار 22 عند 870 جنيها.

وبلغ عيار 18 سجل اليوم 711 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6640 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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