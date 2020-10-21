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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كراتشي إلى 3 قتلى و15 مصابا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:21 ص
انفجار كراتشي -أرشيفية
انفجار كراتشي -أرشيفية
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أ ش أ
أفادت تقارير إعلامية في باكستان، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في الجزء العلوي من مبنى متعدد الطوابق بمنطقة "جولشان إي إقبال" بمدينة "كراتشي" إلى 3 قتلى و15 مصابا حتى الآن.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن قوات الشرطة وفرق الإنقاذ قد وصلت إلى موقع الانفجار وجاري البحث عن المفقودين المحتملين، مشيرة إلى أن أسباب وقوع الانفجار مازالت غير معروفة.

وأضافت القناة الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريبة لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن 7 من بينهم يرقدون في حالات حرجة.

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