الصين تقترح بناء منصة حوار متعدد الأطراف لمنطقة الخليج بهدف تخفيف التوترات

اقترح عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي بناء منصة حوار متعددة الأطراف لمنطقة الخليج؛ لضخ زخم لتخفيف التوترات في إطار فرضية حماية الاتفاق النووي الإيراني الشامل.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع وزاري عقده مجلس الأمن حول منطقة الخليج عبر رابط الفيديو، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم /الأربعاء/.

وقال وانج إن التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج قوضت بشدة السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، داعيا أعضاء مجلس الأمن والدول في المنطقة إلى السعي لإقرار السلام بإخلاص وحسن نية، والاستجابة بفعالية لتطلعات المجتمع الدولي، وخاصة شعوب المنطقة، مضيفا أنه ينبغي التمسك بسيادة القانون لبناء خليج ينعم بالسلام، ودعم حسن الجوار لبناء خليج ينعم بالأمن، وتأييد العدالة لبناء خليج ينعم بالاستقرار.

وتابع أن دول الخليج أصدقاء الصين وشركائها الرائعين، وأن بلاده على استعداد للعمل مع جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي لمواصلة المساهمة في أمن المنطقة واستقرارها، وبناء "واحة من الأمن" لمنطقة الخليج بشكل مشترك.







