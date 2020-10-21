AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تقترح بناء منصة حوار متعدد الأطراف لمنطقة الخليج بهدف تخفيف التوترات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
اقترح عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي بناء منصة حوار متعددة الأطراف لمنطقة الخليج؛ لضخ زخم لتخفيف التوترات في إطار فرضية حماية الاتفاق النووي الإيراني الشامل.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع وزاري عقده مجلس الأمن حول منطقة الخليج عبر رابط الفيديو، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم /الأربعاء/.
وقال وانج إن التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج قوضت بشدة السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، داعيا أعضاء مجلس الأمن والدول في المنطقة إلى السعي لإقرار السلام بإخلاص وحسن نية، والاستجابة بفعالية لتطلعات المجتمع الدولي، وخاصة شعوب المنطقة، مضيفا أنه ينبغي التمسك بسيادة القانون لبناء خليج ينعم بالسلام، ودعم حسن الجوار لبناء خليج ينعم بالأمن، وتأييد العدالة لبناء خليج ينعم بالاستقرار.
وتابع أن دول الخليج أصدقاء الصين وشركائها الرائعين، وأن بلاده على استعداد للعمل مع جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي لمواصلة المساهمة في أمن المنطقة واستقرارها، وبناء "واحة من الأمن" لمنطقة الخليج بشكل مشترك.


ترشيحاتنا

كيفية المحافظة على الصلاة وعدم تركها.. روشتة شرعية تعينك على العبادة

يا ميلا يا عجوز.. أمير مرتضى يوجه رسالة لعامل المهمات بنادي الزمالك في عيد ميلاده

أخبار الرياضة| جماهير الزمالك تهاجم مرتضى منصور.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

بعد مناشدة ملك الأردن.. فتى الزرقاء يلتقي والده في المستشفى.. شاهد

أنا مريضة.. بدرية طلبة لمتابعيها: ادعولي

مرتضى منصور: بدأنا في إنشاء استاد الزمالك.. ولدينا 35 مليون جنيه في خزينة النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوضع سره في أضعف خلقه.. طالبة صغيرة تفاجئ العالم باكتشاف لعلاج كورونا

بعين واحدة.. لحظة خروج مخلوق غريب من بطن سمكة قرش.. صور

أفضل 3 هواتف ذكية بسعر أقل من 2000 جنيه.. الأرخص بـ 1170 جنيهًا.. صور