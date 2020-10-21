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أخبار العالم

60 مليون دولار.. إسرائيل توافق على إدخال التمويلات القطرية لـ حماس

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:41 ص
إسرائيل توافق على
إسرائيل توافق على إدخال التمويلات القطرية لـ حماس
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سمر صالح
كشفت القناة الـ13 العبرية، النقاب عن زيارة وفد إسرائيلي رسمي لـ قطر خلال الأيام الماضية.
 
وقال المراسل العسكري للقناة، ألون بن دافيد، صباح اليوم الأربعاء، إن الوفد الإسرائيلي تمكن من الحصول على موافقة قطر تمويلات حركة حماس المقدرة بـ60 مليون دولار لقطاع غزة حتى نهاية العام  الجاري.
 
وبحسب القناة العبرية، أكدت إسرائيل أن نقل التمويلات القطرية لـ حماس بمثابة موافقة من الدوحة لتمهيد للطريق لانضمامها إلى "اتفاقيات إبراهيم" وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
 
ولفتت القناة، إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أجرت خلال الأسابيع الأخيرة مباحثات ولقاءات بمستويات مختلفة مع مبعوثين قطريين.

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