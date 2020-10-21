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فاروق الغزالي: الرد على التظلمات فى مخالفات البناء لن يتجاوز شهرًا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:06 ص
ئيس لجنة المصالحات
ئيس لجنة المصالحات فى مخالفات البناء
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ريهام فيكتور
قال المهندس محمد فاروق الغزالي ، رئيس لجنة المصالحات فى مخالفات البناء بجهاز القاهرة الجديدة، إن الهدف من التصالح هو تقنين وتوثيق الملكية، منوهًا إلى ان التصالح يحقق مصالح الجميع .

وأضاف المهندس محمد فاروق الغزالي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن كل من يتقدم للتصالح فى مخالفات البناء يجد كل السبل الفنية والادارية لإتمام طلبه .

وأشار رئيس  لجنة المصالحات فى مخالفات البناء بجهاز القاهرة الجديدة ، إلى أن الرد على التظلمات فى مخالفات البناء لن يتجاوز شهرًا ، منوهًا إلى أن الأوراق المطلوب تقديمها للتصالح عبارة عن علاقة بين مقدم طلب التصالح بالعقار  المراد التصالح عليه .

وتابع أنه يتم المقارنة بن الرسومات القديمة وبين الرسومات التى تم تنفيذها على الطبيعة من قبل الجهات الفنية ، لتقييم قيمة تصالحه .

وأكد أن كل مبنى مخالف من حقه تقنين أوضاعه لإعادة النظام للهيكل الإسكاني فى البلد ، فكل من يمتلك مخالفة لابد من عمل التصالح لنبدأ بداية جديدة ونقطة من أول السطر .  

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