فاروق الغزالي: الرد على التظلمات فى مخالفات البناء لن يتجاوز شهرًا

قال المهندس محمد فاروق الغزالي ، رئيس لجنة المصالحات فى مخالفات البناء بجهاز القاهرة الجديدة، إن الهدف من التصالح هو تقنين وتوثيق الملكية، منوهًا إلى ان التصالح يحقق مصالح الجميع .





وأضاف المهندس محمد فاروق الغزالي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن كل من يتقدم للتصالح فى مخالفات البناء يجد كل السبل الفنية والادارية لإتمام طلبه .





وأشار رئيس لجنة المصالحات فى مخالفات البناء بجهاز القاهرة الجديدة ، إلى أن الرد على التظلمات فى مخالفات البناء لن يتجاوز شهرًا ، منوهًا إلى أن الأوراق المطلوب تقديمها للتصالح عبارة عن علاقة بين مقدم طلب التصالح بالعقار المراد التصالح عليه .





وتابع أنه يتم المقارنة بن الرسومات القديمة وبين الرسومات التى تم تنفيذها على الطبيعة من قبل الجهات الفنية ، لتقييم قيمة تصالحه .





وأكد أن كل مبنى مخالف من حقه تقنين أوضاعه لإعادة النظام للهيكل الإسكاني فى البلد ، فكل من يمتلك مخالفة لابد من عمل التصالح لنبدأ بداية جديدة ونقطة من أول السطر .



