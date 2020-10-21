ضبط نصف طن لحوم منتهية الصلاحية بالأقصر.. صور

أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قامت الرقابة التموينية بالمرور على الأسواق والمخابز البلدية.





وأسفر المرور عن ضبط نصف طن لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية حيث تم ضبط ٢١ كرتونة بطاطس جرين فارم بكل كرتونة ١٠ اكياس زنة الكيس الواحد واحد كيلو جرام+ ١٩ كرتونة أجنحة دجاج نوع اكسترا بكل كرتون ١٦ كيس زنة الكيس ٦٠٠جرام + ٢٢ علبة تشيكن بانيه زنة العلبة ٣٥٠ جرام +٦طبق أوراك دجاج من نوع كوكو زنه الطبق الواحد ٨٠٠جرام + ٦ كيس دجاج متبل زنة الكيس واحد كيلو جرام.





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وتحرر المحضر اللازم لذلك وجار العرض على النيابة العامة.





وكان قد تم ضبط 427 بطاقة تموينية داخل احدى المخابز البلدية المدعمة بنجع الخطباء بمدينة الأقصر وتم تحرير المحضر اللازم بذلك وعرضة على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.





وقال وكيل الوزارة إن من أهم المشاكل التى تواجه المديرية والتى تسبب فيها المواطنين أنفسهم وهى ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية، مطالبات المواطنين بعدم ترك البطاقات حتى لا يتم وقفها.