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أخبار العالم

صحيفة سعودية: موقف المملكة ثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أكدت صحيفة (اليوم) السعودية موقف المملكة الثابت تجاه كافة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي يعد هدفها الأول تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بشكل عام.
وكتبت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (حقوق الفلسطينيين .. والموقف الثابت)، أن موقف السعودية الثابت جاء تأكيده في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوى ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية للأمم المتحدة، والتي قال فيها إنه لا يمكن تحقيق السلم والأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني ما لم يتم حصولهم علـى حقوقهم المشروعة بالعيش على أرضهم بما يحقق آمالـهم وطموحاتهم، انطلاقا من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الـتي تُعنى في الأساس بتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وتابع بالقول إن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية، مؤكدا أن المملكة لم تتوان عن الـدفاع عنها منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وحتى هذا اليوم، حيث لا تزال هذه القضية على رأس القضايا التي تدعمها المملكة في سياستها الخارجية، وإشارته إلى أن موقف المملكة لا يزال ثابتا في القضية الـفلـسطينية وفي الـدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة الـسلام العربية.

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