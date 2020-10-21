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في يومهم العالمي.. الجهاز المركزي يوضح أهمية الإحصائيين في رفع مستوى معيشة الفرد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
اليوم العالمى للإحصاء
اليوم العالمى للإحصاء
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع السكان بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن يوم أمس يعتبر عيد لكل الاحصائيين، حيث أن هدف هذا اليوم هو رفع الوعى لدى المجتمع ولدى المستفيدين بأهمية الإحصاء.

وأضاف "شرف الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الإحصاء لها دور كبير جدا فى رفع مستوى معيشة المجتمع، موضحا أنه كلما تم توفير خدمات صحيحة كلما تم تأدية خدمات توفر كل شئ مطلوب من المجتمع.

وتابع أن كل المسئولين يعتمدوا على الأجهزة الإحصائية فى البيانات ويستطيعوا توفير بيئة مناسبة للقيام بهذا العمل، لافتا إلى أن الاستجابة كانت سريعة جدا فى الدولة وأصبحت مهتمة بالإحصاء.

وأكد أن هذا الاهتمام الكبير من الدولة يجعل الأجهزة الإحصائية تعمل بشكل جيد، متابعا أنه من خلال يستطيع القطاع العام والخاص يعتمدوا على البيانات الخاصة بالجهاز.

وأشار إلى أنه فى اليوم العالمى للإحصاء تم تنفيذ الإجراءات الإحترازية، سواء من أجهزة قياس الحرارة أو إرتداء الكمامات أو التباعد.

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