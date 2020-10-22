وكيل التعليم بالغربية يتفقد مدارس كفرالزيات ويشدد على انضباط العملية التعليمية

اجري ناصر حسن وكيل وزاره التربية والتعليم بمحافظهةالغربية اليوم جولة تفقدية لعدد من مدارس اداره كفر الزيات للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدارس.
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كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم فعاليات أداء طابور الصباح المدرسي مدرسه مشله الثانويه المشتركه .
كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الفصول وحجرة الزائرة الصحية واطمأن علي اتخاذ كافه الإجراءات الوقائية .
واشاد بنظافة المدرسه مؤكدا على ضروره تخطيط الملاعب لاتخاذ الطرق الاحترازيه والتباعد أثناء الطابور وحصص التربيه الرياضيه مؤكدا على ضروره تفعيل مجموعات القويه والتشديد علي توافر الأمن والسلامه.
كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسه مشله الابتدائيه وتفقد الفصول الدراسيه بها وتطبيق الاجراءات الاحترازيه وشدد على وسائل الأمن والسلامه والتأكيد علي توفير الإجراءات الاحترازيه .
وكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أثناء تفقده للمدرسه الاستاذه ايمان فهمي معلمه رياض الأطفال بالمدرسه لنشاطها داخل القاعه مع الأطفال موجها بتكريمها لاداءها مشرف .