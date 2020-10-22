وكيل التعليم بالغربية يتفقد مدارس كفرالزيات ويشدد على انضباط العملية التعليمية

مصر تستقبل عامًا دراسيًا استثنائيًا.. المحافظات ترفع درجة الاستعداد لاستقبال ملايين الطلاب .. مدارس جديدة وإجراءات احترازية مكثفة للوقاية من كورونا.. وتدريبات على استخدام التابلت