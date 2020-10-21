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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير وحدات جديدة بمستشفى أبو الريش الياباني

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة ورئيس جامعة القاهرة
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مريم عزت - عدسة: هدير عبده
افتتح صباح اليوم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحدة الجراحات التخصصية ووحدة الرعاية المركزة الجراحية بمستشفى أبو الريش الياباني. 

وذلك بحضور  الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عميدة كلية طب قصر العيني ومدير المستشفيات الجامعية ومدير مستشفى أبو الريش المنيرة ومدير مستشفى أبو الريش الياباني.

وكان قد ‎تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، طوارئ قصر العيني الجديدة، لمتابعة التجهيزات الأخيرة قبل افتتاح الرئيس لها، وجاء ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل مستشفى القصر العينى.

وقد شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، مع انطلاقة اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.

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