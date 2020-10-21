الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وغزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة.. فيديو

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إن تم رصد من جهة الأرصاد الجوبة يوم الأحد الماضي الذي ينص علي حالة من عدم الاستقرار الجوي، منوهة بأن تلك الحالة بدأت منذ أمس الثلاثاء وسوف تستمر حتي يوم الأحد القادم.





وأضافت إيمان شاكر عبر مكالمتها الهاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "القناة الأولي"، أن بدأت حالة عدم الاستقرار أمس علي السواحل الشمالية للبلاد، ومنها السلوم ومرسي مطروح والإسكندرية وغيرها من المناطق الساحلية، مصاحبة تلك الحلة لتساقط أمطار من قليلة إلي متوسطة الشدة.





وأشارت "شاكر"، إلي أن اليوم سوف تستمر فرص الأمطار علي السواحل الشمالية تكون أمطارا من متوسطة إلي غزيرة، ولكنها سوف تكون رعدية علي بعض المناطق من السواحل الشمالية وأيضا بعض المناطق في شمال غرب الدلتا، مثل كفر الشيخ والبحيرة، أما بعض محافظات الدلتا سوف تمتد الأمطار متوسطة لها.





وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، أن بداية من غدا الخميس سوف تزيد كمية هذه الأمطار، ثم تمتد لبعض المناطق أكثر داخليا، أي تكون الأمطار من متوسطة لغزيرة، أما علي السواحل قد تكون غزيرة أو رعدية علي السواحل الشمالية والوجه البحري، وأيضا مدن القناة والقاهرة وشمال وسط سيناء.





وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، أن بداية من يوم الجمعة حتي الأحد القادم سوف تمتد أمطار من قليلة إلي متوسطة علي بعض مناطق من شمال الصعيد، ومنها المنيا، الفيوم وبني سويف، يتم تنويه من قبل الأرصاد الجوية للمواطنين إذا حدث أي تطور بالأحوال الجوية.