أطفال برنامج إدراك لذوى القدرات الخاصة يشارك في حفل فني بالنادي الأهلي..غدا

يشارك فريق برنامج ادراك لذوى القدرات الخاصة التابع لمركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل" في الحفل الفنى الذى ينظمه النادى الاهلى بمقره بالجزيرة في الخامسة من مساء غد الخميس ، بتقديم فقرة فنيه غنائية تشمل عدد من الأغاني الوطنية وغيرها من الأغاني الخفيفة والمنوعة للجمهور من رواد النادي.





قال د.نبيل حلمى ، الامين العام لجمعية مصر الجديدة ان برنامج "إدراك"، يعمل على تنمية حواس الأطفال ذوي القدرات الخاصة، والذي يستهدف الأطفال من عمر 6 سنوات وحتى 10 سنوات "عمر عقلي"، من خلال تنظيم بعض الألعاب الجماعية لتنمية القدرات الحركية والذاكرة والانتباه والتخيل.





مشيرا الى إن الجمعية تحرص على تبني هذه الفئة من المجتمع وتعمل على صياغة استراتيجيات تعليمية وإبداعية تعمل على تنمية قدراتهم وإدراكهم وفقًا لتوجه الدولة لأولوية رعاية ذوي القدرات الخاصة ودمجهم بالمجتمع.





من جانبه قال د.اسامة وعبد الوارث مدير متحف الطفل أن برنامج "إدراك"، يعمل على تحقيق فكرة الدمج بين هؤلاء الأطفال وأقرانهم من الأطفال الأسوياء وتفعيل فكرة تقبل الآخر، كما يُقلل من عزلهم بشكل كبير وتحقيق فرص التفاعل الاجتماعي بينهم وبين باقي الأطفال، ويفتح مجال للمحاكة ويزيد من فرص التواصل بينهم، موضحًا أن الدمج يساهم بشكل كبير في تغير الكثير من الصور والمفاهيم الخاطئة التي تكونت عند البعض تجاه هؤلاء الأطفال.