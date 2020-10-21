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تعليم

مدير تعليم القاهرة: تسجيل الغياب يوميا في المدارس قبل العاشرة صباحا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:44 ص
مدير مديرية التربية
مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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ياسمين بدوي

تفقد  محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مدرسة  الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية.


وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على الطلبة أهمية ارتداء الكمامات لحماية صحتهم وصحة أسرتهم، وهنأهم بالعام الدراسي الجديد.


وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.


كما تابع تسلم الطلبة للكتب المدرسية، وأكد علي تمام التسليم. 


كما اطمأن مدير تعليم القاهرة، على تجهيزات غرفة العزل  وأعمال الصيانة بدورات المياه.


وشدد على حصر الغياب اليومي قبل الساعة العاشرة صباحا، وتسجيله علي الرابط وإعلام التعليم العام والمكتب الفني بالمديرية، والتواصل المباشر والمستمر بغرفة عمليات المديرية علي مدار اليوم.


وأكد علي استعداد المديرية للتدخل السريع في أي وقت أكما تقدم بالشكر لمعلمي المدارس الابتدائية والإعدادية  الذين التزموا بالكمامات والإجراءات الوقائية.


وأوصي بتوفير ماسح حراري لمدارس  إدارة مصر القديمة.


وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تصدر أي قرار بإغلاق المدارس لسوء الطقس.


وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:  أن قرار وقف الدراسة من اختصاص السادة المحافظين ، حسب الحالة في كل محافظة على حدة.


وأضاف وزير التربية والتعليم: الدراسة مستمرة بشكل طبيعي دون أي توقف لأي سبب حتى الآن.

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