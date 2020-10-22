موسى مصطفى موسى يوجه رسالة للمواطنين مع بدء انتخابات مجلس النواب بالخارج

وللتصويت، يدخل الناخب المتواجد فى الخارج، على موقع الهيئة ويختار أيقونة تصويت المصرين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت، ويبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.





وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.



