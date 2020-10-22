موسى مصطفى موسى يوجه رسالة للمواطنين مع بدء انتخابات مجلس النواب بالخارج

وجه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، رسالة هامة للمواطنين بمناسبة بدء إجراء انتخابات مجلس النواب فى الخارج.
وقال مصطفى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أقول للناخبين أعطوا فرصة للمرشحين واعتبروهم أبناءكم، حيث إنهم يؤدون أدوارا معينة وتعبوا فيها، ولذلك فيجب أن تمنحوهم الإحساس بأنكم تدعموهم من خلال نزولكم للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.
واكد رئيس حزب الغد فى رسالته: "منح أصواتكم للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب يصب فى مصلحتكم أولا قبل مصلحة المرشح".
وانطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في الخارج، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، ليستمر على مدار 3 أيام تنتهي الجمعة 23 أكتوبر، وذلك لمحافظات المرحلة الأولى وفقا للجدول الزمني التي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبدأت لجان الانتخاب بالخارج عملها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء لاستقبال خطابات التصويت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر للجولة الأولى وفى حالة الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر القادم.
وللتصويت، يدخل الناخب المتواجد فى الخارج، على موقع الهيئة ويختار أيقونة تصويت المصرين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت، ويبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.
وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.