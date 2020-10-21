المشدد 10 سنوات للسائق المتحرش بطالبة الصيدلة في العدوة

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سيلمان عطا الشاهد وبعضوية المستشار ين وائل شعبان حافظ وأحمد حنفى محمود وأمانة سر أمجد سمير جرجس حضوريا بالسجن المشدد 10سنوات على متهم بالتحرش وقبول الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة.





اقرأ أيضا





تعود أحداث الواقعة إلى يوم 15يونيو العام الماضي إثر قيام المتهم خالد فؤاد كساب محمد 37 سنة سائق بهتك عرض غ.م.م 24 سنة طالبة بكلية الصيدلة واستدراجها لمنطقة نائية بشارع بلا إنارة بعيدا عن المارة إثر استقلالها سيارة أجرة ميكروباص متجها من المنيا العدوة وهتك عرضها بالقوة اثر ملامسة مواطن عفتها رغما عنها ودفعت عن نفسها ومحاولة مقاومة الذئب البشري المفترس.





مما أثار حفيظته فقام بالتعدى بالضرب المبرح عليها بالأيدي مما تسبب فى إحداث عدة إصابتها متفرقة بأنحاء جسدها من كدمات وسحجات بالوجه والأنف والصدر والبطن والظهر والأذن اليسرى.



