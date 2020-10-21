AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المشدد 10 سنوات للسائق المتحرش بطالبة الصيدلة في العدوة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:11 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سيلمان عطا الشاهد  وبعضوية المستشار ين وائل  شعبان حافظ  وأحمد حنفى محمود وأمانة سر أمجد سمير جرجس حضوريا بالسجن المشدد 10سنوات على متهم  بالتحرش وقبول الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة.

اقرأ أيضا 

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 15يونيو العام الماضي إثر قيام المتهم خالد فؤاد كساب محمد 37 سنة سائق بهتك عرض غ.م.م 24 سنة طالبة بكلية الصيدلة واستدراجها لمنطقة نائية بشارع بلا إنارة  بعيدا عن المارة إثر استقلالها سيارة أجرة ميكروباص متجها من المنيا العدوة  وهتك عرضها بالقوة اثر ملامسة مواطن عفتها رغما عنها ودفعت عن نفسها ومحاولة مقاومة الذئب البشري المفترس. 

مما أثار حفيظته فقام بالتعدى بالضرب المبرح عليها بالأيدي مما تسبب فى إحداث عدة إصابتها متفرقة بأنحاء جسدها من  كدمات وسحجات بالوجه والأنف والصدر والبطن والظهر والأذن اليسرى.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة فأمر المستشار أبو الوفا عيسي المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض وتحرش بالطالبة وإصابتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشدد 6 سنوات لطالب هتك عرض فتاة بمدينة نصر

نظر محاكمة اختصاصي تسويق في قضية هتك عرض أجنبية بمدينة نصر

تأجيل محاكمة مندوب مبيعات متهم بهتك عرض أجنبية في مدينة نصر

تعالى أجيبلك حاجة تاكلها.. حكاية خطف خالد الجن للطفل سعد وهتك عرضه

اغتصب فتاة وهتك عرض الثانية .. أقوال المتحرش أحمد بسام زكي طالب الجامعة الأمريكية

حين يفرغ الشيطان شهوته مستغلا براءة الطفولة.. حكايات هتك عرض الأطفال

ترشيحاتنا

أفضل 3 هواتف ذكية بسعر أقل من 2000 جنيه.. الأرخص بـ 1170 جنيهًا.. صور

بعين واحدة.. لحظة خروج مخلوق غريب من بطن سمكة قرش.. صور

أحمد شوبير: حسام عاشور يقترب من الانضمام لهذا النادي

شوبير: لن يتم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

تعليق متابع كشفها.. سيدة تتفاجئ بحركة غريبة أثناء تصوير فيديو على تيك توك.. شاهد

AdvertisementS

بشرى سارة.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة على التوالي

النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

يوضع سره في أضعف خلقه.. طالبة صغيرة تفاجئ العالم باكتشاف لعلاج كورونا

أنا مريضة.. بدرية طلبة لمتابعيها: ادعولي

شوبير: محمد الشناوي غادر تدريبات الأهلي قبل انتهائها لهذا السبب

بسبب ملابسها.. نيرمين الفقي تتعرض لانتقادات شديدة

هل موافقة مرتضى منصور منحت الرجاء فرصة التأجيل؟.. مصدر بالكاف يجيب

أخبار الرياضة| جماهير الزمالك تهاجم مرتضى منصور.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

أمطار غزيرة ورعدية .. بيان تفصيلي عن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

حوار| نجم الوداد السابق: موسيماني أثبت نجاح التجربة الأفريقية.. الرجاء تعرض للظلم أمام الزمالك.. وهذا النادي بطل القارة

في غضون 90 يوما من وقف النار.. اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا على خروج القوات الأجنبية

خالد الغندور: الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي إلى 30 أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شحن في 10 دقائق.. تعرف على قوة بطاريات ألتيوم المستخدمة في هامر الجديدة| فيديو وصور

وضعية السلطعون.. الكشف عن سيارة هامر الجديدة رسميًا بقدرات جبارة| فيديو وصور

في عيد ميلاد كيم كارداشيان.. عمرها الحقيقي وصور أثارت الجدل