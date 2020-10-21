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حوادث

الداخلية تضبط 1487 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة من اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1487) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
 
وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

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