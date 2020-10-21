رئيس مياه القناه: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار والسيول

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن رفع حالة الطوارئ القصوى في الثلاثة محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وانه تم مراجعة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث، وذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حدوث حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.









وأكد اللواء عبد الحميد، إن هناك فرق طوارئ من مهندسو ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم الأول مرة علي أعلي مستوى في محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، علي كيفية للتعامل الفور والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات، لافتا أن شركة مياه الشرب القناة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.





وأضاف اللواء عبد الحميد، تم تنفيذ العديد من الندوات التوعية بالشركة ضمن البرتوكول المشترك مع المصالح الحكومية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب والتعامل الآمن مع المجارى المائية، حيث تم عقد العديد من الندوات بمنطقة الأزهرية بمحافظة السويس، كما تم تنفيذ عدة ندوات بالاشتراك مع مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد وذلك بمدرسة التمريض، وجارى تنفيذ العديد من الندوات بالمدارس في محافظات القناة.





وأضاف رئيس مياه القناة، انه تمت أعمال الإشراف والمتابعة على عمليه ربط خط الانحدار 2000مم بأقطار 12-16-18 بوصة بطول 1700 متر لخدمة مساكن الزهراء، ونصف منطقة عرب المعمل بمحافظة السويس، وذلك ضمن مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة، مضيفا إنه جاري استكمال أعمال التسليك والتطهير، وذلك بواسطة الفنيين وعمال الشبكات، كما تم الانتهاء خلال 24 ساعة الماضية من أعمال إصلاح كسر خط مياه الشرب قطر 4 بوصه بالمجاورة السابعة بالقنطرة غرب، وتم عمل عمره كاملة لطلمبة 2 بمحطة رفع صرف صحى منطقة ابوخليفة وتم تشغيلها واختبارها وعملها بكفاءة، بواسطة فنيين وعمال شبكات المنطقة.







