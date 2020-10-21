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الأوقاف توزع 8 أطنان لحوم أضاحي على المستحقين بثلاثة محافظات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:11 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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توزع وزارة الأوقاف غدًا الخميس 8 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( الجيزة – البحر الأحمر – القاهرة )، بواقع (4) طن لمحافظة القاهرة، و (2) طن لمحافظتي ( الجيزة – البحر الأحمر) . وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وأضافت الوزارة أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه يصل (1134) طن من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة(.


وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.


كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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