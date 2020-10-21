تغييرات طارئة في تشكيل الوداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا





وقالت صحيفة المنتخب المغربية أن هناك عدة تغييرات في تشكيل الوداد قبل مواجهة النادي الأهلي في لقاء الإياب.





وأشارت الصحيفة إلى أن كومارا وكاسونجو كازادي أبردةز التغييرات التي سيبرمها جاموندي المدير الفني للوداد بدلًا من مويبي ويحيى جبران.





وظهر نادي الوداد المغربي على ملعب محمد الخامس أمام النادي الأهلي بشكل متواضع للغاية مما جعل المدرب يفكر بشدة في إحداث تغييرات على مستوى التشكيل.





وفاز النادي الأهلي على نظيره الوداد بثنائية نظيفة وأحرز الأهداف محمد مجدي قفشة وعلي معلول في مباراة الذهاب.





ومن المنتظر أن يستضيف النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الجمعة القادمة ، على إستاد القاهرة ، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن هناك عدة تغييرات طارئة بتشكيل الوداد المغربي قبل مواجهة النادي الأهلي الجمعة القادمة.