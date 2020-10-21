الرئيس القبرصي: حققنا حلم السيسي بتأسيس منظمة غاز شرق المتوسط

قال نيكوس انستاسيادس، الرئيس القبرصي، إن المشاركة الثلاثية اليوم تضمنت الحديث عن عدة ملفات وقضايا، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع التعاون بين الدول الثلاثة، ودول البحر المتوسط، وان الحوار البناء اليوم سنح الفرصة للوصول الي طرق تزيد من هذا التعاون وتعميق العلاقات.





وهنأ الرئيس القبرصي، خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان عقب القمة الثلاثية، الدولتين الثانيتين على إنشاء أمانة للتعاون الثلاثي وسيكون مقرها نيقوسيا، إلي جانب دراسة التقدم المحقق في عدد من المجالات المختلفة والجديدة، وخاصة في مجال الطاقة.





وأضاف أنه يرحب بتوقيعه الوثيقة التأسيسية للغاز شرق المتوسط، وهي منظمة إقليمية لتنسيق سياسات الطاقة بين الدول السبعة المؤسسة، وهذا يعد نجاحا كبيرا لحلم ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأوضح أن التعاون يقوم بين الربط بين الدول، رغم وجود بعض الخلافات بين تلك الدول فيما بينها، ولكن هذه المبادرة ساعدت في تثبيت هذه العلاقات وخلق مجال من الحوار، والمصالح المشتركة بينهم التي تؤدي للاستقرار.