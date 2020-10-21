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أخبار البلد

على جمعة: مصر الخير ساهمت بـ 43 مليون جنيه في تطوير مستشفيي أبوالريش الياباني

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:14 م
جمعة والخشت يفتتحان
جمعة والخشت يفتتحان وحدتي علاج السكر والغدد الصماء
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عبد الوكيل ابو القاسم

أشاد الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بالتعاون مع جامعة القاهرة في تطوير وحدتي علاج السكر والغدد الصماء بمستشفي ابوالريش الياباني للأطفال، ومستشفي ابوالريش المنيرة، وخاصة أنهما يقدم خدماتهما للأطفال،

وقال الدكتور علي جمعة في تصريحات له عقب الافتتاح :" نقوم بعمارة الكون، ونحن فى يوم فرح، نمتثل لهذا التوجيه الربانى فنعمر الأرض امتثالا لقول المولى عز وجل "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" الآية 61 سورة هود، خاصة لأولئك الأطفال الأبرياء الضعفاء الذين يجب علينا العناية والرعاية بهم

 اوضحًا أن مؤسسة مصر الخير ساهمت في تطوير مستشفيات ابو الريش بنحو  ٤٣ مليون جنيه، حيت ساهمت بمبلغ نحو ٣٦ مليون جنيه لتطوير الوحداتين، كما ساهمت بنحو ٨ ملايين جنيه لتطوير وحدة القلب.

وحيا الدكتور علي جمعة، الدكتور محمد عثمان الخشت ،رئيس جامعة القاهرة، قائلًا :" أن هذا الرجل الذى من الله تعالى عليه بهذا المنصب العالم الجليل الذى فتح قلبه لعمارة الأرض وشكرا لك على هذا التعاون المثمر الذى ينفع البشر" .

ووجه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الشكر لمستشفى ابوالريش اليابانى والمنيرة  وإدارتهما، داعيًا الله أن يجعل هذا اليوم، وهو يوم فرح بالتعاون المثمر بين المجتمع المدنى والحكومة ورجال الأعمال والإعلام، فهو منطلق مبارك وبداية طيبة وشرارة للخير ونرجو الله تعالى أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، كما وجه الشكر لكل من ساهم جهدا فى هذا المجال.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مستشفي ابو الريش علامة في طب الأطفال في مصر والعالم العربي والعالم كله، وهذا ليس مبالغة، موضحًا أن حجم حاجة الأطفال المرضي يفوق طاقة استيعاب المستشفي ولهذا كان التجديد والتطوير الذي نفتتحه اليوم.

وأشار الي أن مؤسسة مصر الخير ساهمت في تطوير وحدتين في مستشفيي أبوالريش المنيرة والياباني، مضيفًا أن جهود متسارعة لتطويره معهد الاورام ورفع الطاقة الاستيعابية بنسبة ٣٠ ٪، لمواجهة الزيادة في عدد المرضى، وكذلك الانتهاء من مستشفي ٥٠٠٥٠٠ لعلاج الأورام.

وأكد أن هناك تعاون مع مؤسسة مصر الخير، في مجال البحوث الغذائية لاستخدام الغذاء في الوقاية والعلاج، موضحًا أن الجامعة تتعاقد علي تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة في العالم، مؤكدًا ان جهود الجامعة لتطوير وتجديد مستشفياتها يتم ليل نهار للانتهاء منه في أسرع وقت مشيرًا إلى أن معظم مستشفيات جامعة القاهرة لم تجر بها عمليات تطوير حقيقية منذ سنوات، وأن الجامعة تولي اهتمامًا بتطوير جميع المستشفيات الجامعية، وتقديم خدمات طبية عالية المستوى يليق بجامعة القاهرة وإمكاناتها ودورها المجتمعى، مع توفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة استمرار تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطواريء والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية وعدم التهاون مع أي تقصير في العمل.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن اليوم يوم سعيد حيث يقدم الدين الرسالة الحقيقة للدين، فالدين هو ما يقدم ما ينفع الناس، فالدين ليس شعارات أو لقطات أو كلمات لدغاغة مشاعر الجماهير ولكنه عمارة الارض، موجهة التحية لمصر الخير علي جهودها لتطوير المستشفي.

وقالت الدكتور رشا جمال الدين مدير مستشفى أبوالريش الياباني، إن المستشفي تخدم نصف مليون مريض سنويًا وهي من ضمن ١٣ مستشفي تحت مظلة جامعة القاهرة، وتستقبل جميع الحالات وتضم ١٧ عيادة تخصيصة، و١٠ غرف عمليات، مضيفة أنه يتم  إجراء من ١٠ إلي ١٥ الف عملية سنويًا، موضحة أن الوحدة التي تم افتتاحها تستقبل ٦٠٠ مريض شهريا، بمعدل ٧ الاف مريض سنويًا، مشيدة بدعم مؤسسة مصر الخير في تطوير المستشفى لتحويل الحلم إلي حقيقة.


وأوضحت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، أنه تم إحلال وتجديد القسم الداخلي لوحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى أبو الريش المنيرة بإجمالي 22 سريرًا بتكلفة 15 مليون جنيه تبرعًا من مؤسسة مصر الخير، وإضافة 7 أسرة بزيادة 50% مما يوفر أماكن إضافية لعلاج الأطفال المصابين بالسكر، مضيفة أن مؤسسة مصر الخير تبرعت أيضًا لتطوير وحدة الجراحات التخصصية بمستشفى أبو الريش الياباني بإجمالي 36 سريرًا بتكلفة 17.5 مليون جنيه، وأن الجامعة قامت بتطوير وحدة الرعاية المركزة الجراحية بسعة 4 أسرة بتكلفة 3 مليون جنيه.

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