القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ يلتقى وفدا من المصورين البرلمانيين

التقى المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وفد من المصورين البرلمانيين لمناقشة الأوضاع التي يترتب عليها تنظيم العمل داخل المجلس ولجانه المختلفة والوقوف على تذليل كل العقبات.





ناقش الاجتماع تسهيل طريقة عملهم بقدر المستطاع، حتي يتسني لهم القيام بمهامهم الصحفية على أكمل وجه مما يخرج الصورة الواقعية للفاعليات لمختلف الجلسات بشكل منظم وفعال.





وتوجه المشاركين في الاجتماع بالشكر للقائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، على استجابته للقاء وحرصه على حل أي إشكاليات تعطل القيام بأعمالهم في تغطية كل أنشطة المجلس.





شارك في اللقاء بهاء مباشر، رئيس شعبة المحررين البرلمانيين، ولاء نعمة الله، عضو الشعبة، وبحضور الزملاء ريمون وجيه، أسامة منازع، محمد حامد، جيهان نصر، مايسة عزت، على المالكي، ونمير محمد.