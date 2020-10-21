AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البيئة: ربط 8 مداخن لمصنعين في شمال سيناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:15 م
مصانع الاسمنت
مصانع الاسمنت
Advertisements
حنان توفيق
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لـ (2) طاحونة فحم بشركة اسمنت سيناء الرمادي بمدينة العريش، حيث تم رصد كلًا من الجسيمات الصلبة الكلية والظروف المرجعية، والتأكد من مطابقتها بقاعدة البيانات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان، الأربعاء، أن عدد المصانع التي تم ربطها بمحافظة شمال سيناء بلغ مصنعين لـ(8) مداخن، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 74 منشأة تمثل 346 مدخنة، موزعة علي مستوي الجمهورية وتمثل مختلف القطاعات الصناعية المتواجدة في مصر.


وأكدت فؤاد على المتابعة الدورية والمستمرة وشن حملات تفتيشية موسعة على مصانع الأسمنت؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك بهدف تحسين الأداء البيئي للصناعات لتحقيق إنتاج آمن بيئيا،  يحقق مراعاة كافة الاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة. حيث تحرص وزارة البيئة على تقديم  المشورة الفنية لكافة المنشآت التي تسعى لتحقيق الإصحاح البيئي بكافة المجالات وقطاعات الصناعة المختلفة.

جدير بالذكر أن شبكة رصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة  تعد أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها وتعتمد عمليات رصد الانبعاثات على استخدام أجهزة متخصصة لرصد الانبعاثات الصادرة من العمليات الصناعية وذلك لحساب قيم تركيز تلك الانبعاثات حيث يتم إرسال البيانات بكل منشأة في ذات التوقيت عن طريق مجمع البيانات إلى غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بجهاز شئون البيئة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البيئة : إعادة تشغيل محطة المكس للرصد اللحظى لنوعية المياه ببحيرة مريوط

البيئة تطلع على آخر تطورات تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لشركة حلوان للأسمنت

رئيس الوزراء يتابع إجراءات مواجهة "السحابة السوداء" بالقاهرة الكبرى والدلتا

خبير في الإدارة المحلية يطالب الحكومة بتوفير معدات كبس قش الأرز للمزارعين

بعد توجيه رئيس الوزراء بشأن السحابة السوداء.. خبراء: قش الأرز بريء منها.. ويجب التنسيق بين مؤسسات الدولة للقضاء عليها

وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية يتفقدان عددًا من المنشآت الصناعية بمنطقة العكرشة بالقليوبية.. صور

ترشيحاتنا

أحلام: زوجي تعرض لحادث وخضع إلى عملية جراحية

وضعية السلطعون.. الكشف عن سيارة هامر الجديدة رسميًا بقدرات جبارة| فيديو وصور

حكم شهادات الاستثمار وودائع البنك.. أمين الفتوى يوضح

من أمام الأمم المتحدة.. السعودية توجه كلمة مهمة للشعب الفلسطيني

أحمد شوبير: حسام عاشور يقترب من الانضمام لهذا النادي

بسبب المطالبة بتأجيل مباراة الرجاء.. تعليق نارى من عزيز الشافعى

AdvertisementS

النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

بشرى سارة.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة على التوالي

يوضع سره في أضعف خلقه.. طالبة صغيرة تفاجئ العالم باكتشاف لعلاج كورونا

أنا مريضة.. بدرية طلبة لمتابعيها: ادعولي

شوبير: محمد الشناوي غادر تدريبات الأهلي قبل انتهائها لهذا السبب

بسبب ملابسها.. نيرمين الفقي تتعرض لانتقادات شديدة

هل موافقة مرتضى منصور منحت الرجاء فرصة التأجيل؟.. مصدر بالكاف يجيب

أخبار الرياضة| جماهير الزمالك تهاجم مرتضى منصور.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

أمطار غزيرة ورعدية .. بيان تفصيلي عن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

حوار| نجم الوداد السابق: موسيماني أثبت نجاح التجربة الأفريقية.. الرجاء تعرض للظلم أمام الزمالك.. وهذا النادي بطل القارة

في غضون 90 يوما من وقف النار.. اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا على خروج القوات الأجنبية

خالد الغندور: الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي إلى 30 أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شحن في 10 دقائق.. تعرف على قوة بطاريات ألتيوم المستخدمة في هامر الجديدة| فيديو وصور

وضعية السلطعون.. الكشف عن سيارة هامر الجديدة رسميًا بقدرات جبارة| فيديو وصور

في عيد ميلاد كيم كارداشيان.. عمرها الحقيقي وصور أثارت الجدل