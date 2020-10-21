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فيديو جراف

فيديوجراف.. مدرسة بفيصل تتحول لحلبة مصارعة.. اعرف الحكاية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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منار شعبان
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لواقعة اعتداء ولي امر على مدير مدرسة بمنطقة فيصل والتي ظهر فيها الطرفين بشكل لا يتناسب مع المكان المتواجدين فيه حيث تحولت ساحة المدرسة الي حلبة مصارعة .

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روي خالد فاروق مدير المدرسة تفاصيل الواقعة والتي قال فيها ان ولي امر احد الطلاب بادر بالتعدي عليه ودخل المدرسة منفعلا ومتحفزا لحدوث مشاجرة والسبب وراء ذلك هو اعتراضه على الاجراءات الاحترازية التي تتبعها المدرسة لمكافحة فيروس كورونا وفقا لتعليمات الوزارة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الواقعة من خلال الفيديوجراف التالي.

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