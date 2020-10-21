فيديوجراف.. مدرسة بفيصل تتحول لحلبة مصارعة.. اعرف الحكاية

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فيديو جراف.. إهانة شخص لإذاعة القرآن الكريم





روي خالد فاروق مدير المدرسة تفاصيل الواقعة والتي قال فيها ان ولي امر احد الطلاب بادر بالتعدي عليه ودخل المدرسة منفعلا ومتحفزا لحدوث مشاجرة والسبب وراء ذلك هو اعتراضه على الاجراءات الاحترازية التي تتبعها المدرسة لمكافحة فيروس كورونا وفقا لتعليمات الوزارة .





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الواقعة من خلال الفيديوجراف التالي.