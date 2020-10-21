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الرئيس القبرصي: مصر شريك للاتحاد الأوروبي.. وعامل مهم في استقرار المنطقة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:13 م
الرئيس القبرصى
الرئيس القبرصى
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هاجر إبراهيم
قال نيكوس انستاسيادس، الرئيس القبرصي، إنه خلال اجتماع اليوم بين مصر واليونان وقبرص تم مناقشة عملية السلام فى الشرق الأوسط، كما تم التعبير بالإجماع عن ضرورة إيجاد حل شامل على أساس طلبات مجلس الأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس القبرصى خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأربعاء، أن مصر تعد شريكا هاما للإتحاد الأوروبي، موضحا أنها عاملا مهما للاستقرار فى المنطقة فى مجالات عدة مثل الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة.

وأضاف أنه يرحب بتوقيعه الوثيقة التأسيسية للغاز شرق المتوسط، وهي منظمة اقليمية لتنسيق سياسات الطاقة بين الدول السبعة المؤسسة، وهذا يعد نجاح كبير لحلم ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن التعاون يقوم على الربط بين الدول، مؤكدا ان هذه المبادرة ساعدت في تثبيت هذه العلاقات وخلق مجال من الحوار، والمصالح المشتركة بينهم التي تؤدي للاستقرار.

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