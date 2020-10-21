الرئيس القبرصي: منتدى غاز المتوسط يمثل نجاحا لرؤية الرئيس السيسي

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن بلاده تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، منوها بأن القمة المنعقدة اليوم في قبرص، أكدت أهمية توطيد التعاون بين الدول الثلاثة "اليونان ومصر وقبرص" خاصة في مجال الطاقة.





وأضاف نيكوس، خلال كلمته المذاعة اليوم بالمؤتمر، أن منتدى غاز المتوسط هو نجاح لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أننا " نسعى خلال لتبنى استراتيجيات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر".





وتابع: "أننا نهتم بموضوع آ خر ذي أهمية، وهو حماية التراث الثقافي لبلاد البحر والشرق الأوسط، مع التأكيد للمواجهة بشكل حاسم لوضع الشكل الثقافي".





وأشار الرئيس القبرصي إلى أن "اجتماعنا اليوم يتم في فترة حاسمة للشرق الأوسط في الوقت الذي نلاحظ فيه شكلا من التعاون في إرساء السلام والأمن في شرق البحر المتوسط".



